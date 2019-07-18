2019/07/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدير الدفاع المدني في العاصمة السورية دمشق العميد آصف حبابة، أن حريقاً اندلع عصر الاثنين بالأعشاب اليابسة في المنطقة الجبلية الواقعة شمال قدسيا وشرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا هو سبب حريق منطقة الهامة بدمشق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا هو سبب حريق منطقة الهامة بدمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).