2019/07/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يمنح سلف تتراوح بين 5 الى 10 ملايين دينار للموظفين الحاملين بطاقة نخيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يمنح سلف تتراوح بين 5 الى 10 ملايين دينار للموظفين الحاملين بطاقة نخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).