2019/07/18 | 12:41

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مديرية شهداء البصرة تشكو سوء خدمة "ماستر كارد" ..



والسبب؟

الخميس

18

تموز

2019 :

12:19 pm

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شكا عدد من منتسبي مديرية شهداء البصرة تكرار تاخر رواتبهم بسبب تلكؤ

في اداء شركة الماستر كارد ، وتاخر وصول الاشعار من المصرف ..

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