تحقيق النزاهة في البصرة تصدق أقوال متهمين اثنين بجريمة الرشوة

2019/07/18 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أقوال متهمين اثنين الاول يعمل في شرطة ‏مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ ‏مالية / رشوة/.‎ وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى أن “فريق عمل من محققي هيئة النزاهة ‏باشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكن من ضبط متهم […]

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