نائب عنها: نعمل على زيادة تخصيصات كربلاء في موازنة 2020

2019/07/18 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء المقدسة رياض المسعودي، الخميس، عن وجود عمل حثيث يقوم به نواب المحافظة لزيادة تخصيصات المحافظة في موازنة عام 2020.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “11 نائبا يمثلون كربلاء في البرلمان يعملون بشكل جدي لزيادة تخصيصات المحافظة في موازنة العام المقبل”.واضاف ان “كربلاء تأخذ حصتها من […]

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