العيداني يفضح ابو كلل: “فضائي” يعمل في رئاسة الجمهورية.. مشادة على الهواء مباشرة

2019/07/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تسببت مشادة كلامية بين محافظ البصرة اسعد العيداني والقيادي في تيار الحكمة بليغ ابو كلل، بالكشف عن وجود جيوش الكترونية يقودها الطرفان لتأجيج الرأي العام، في وقت اتهم فيه العيداني ابو كلل بأنه “فضائي” يعمل في رئاسة الجمهورية.

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