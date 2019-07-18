2019/07/18 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، التعليم تناقش خطط القبول في الدراسات العليا ومنح زمالات دراسية للطلبة الاجانب في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} ان "وزير التعالي العالي قصي السهيل اجتمع بهيئة الراي في الوزارة لمناقشة واصدار قرارات ابرزها، امكانية انشاء مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات العراقية ونظيراتها من دول الجوار".



وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الجامعات وانجاز المتوقفة منها".وأضاف البيان انه "تمت مناقشة تعميم العمل بنظام الادارة الالكترونية بالكليات، وتفعيل برامج التبادل الثقافي على مستوى الدراستين الاولية والعليا، وتحديد عدد البحوث التي تنشر للملاكات التدريسية خلال السنة، ودعم الجامعات العراقية التي دخلت في التصنيفات العالمية المطلوبة".وأشار الى "مناقشة تفعيل برامج التوأمة والتبادل الثقافي مع الجامعات العالمية، وخطط القبول في الدراسات العليا في الجامعات، ومنح زمالات دراسية للطلبة الاجانب في العراق".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تناقش خطط القبول في الدراسات العليا ومنح زمالات دراسية للطلبة الاجانب في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تناقش خطط القبول في الدراسات العليا ومنح زمالات دراسية للطلبة الاجانب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).