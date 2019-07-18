الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا تحمل عواقل الخروج من التكتل دون اتفاق

2019/07/18 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ قال الاتحاد الاوروبي، ان على بريطانيا تحمل عواقب خروجها من الاتحاد دون اتفاق، مشيرا ان الانسحاب بطريقة منظمة هو السبيل الوحيد للخروج من التكتل.وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل، إن "تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب"، حسب رويترز.

وردا على سؤال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه "سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب".

وأضاف "أعتقد أن الجانب البريطاني، وهو مطلع وكفؤ ويعرف طريقة عملنا في جانب الاتحاد الأوروبي، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقا مثل هذا التهديد، واستخدامه ليس مفيدا".

وذكر بارنييه، أن اتفاق الانسحاب "هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة".

وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية في حديث مع (بي.بي.سي) إن الوزراء البريطانيين كانوا "يركضون في المكان كالحمقى" لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017.



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