2019/07/18 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات احصائية عن قفزة في عدد السياح الأجانب، الذين قدموا إلى روسيا، بعد استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في 2018.ووفقا للبيانات فقد نما تدفق السياح في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.وأظهرت البيانات أن معظم السياح الذين زاروا روسيا خلال العام الجاري قدموا من ألمانيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفزة في تدفق السياح الأجانب إلى روسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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