سلطنة عمان تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد موظفي القنصلية التركية بأربيل

2019/07/18 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، أمس الأربعاء، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وشخص عراقي.وتقدمت الخارجية العمانية / حسب بيان لها/ من شعبي وحكومتي العراق الشقيق وتركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية […]

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