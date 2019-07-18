2019/07/18 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية، رزاق محيبس، اليوم الخميس، عن المواد الخلافية لقانون المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن النقاشات مستمرة بين الكتل السياسية.وقال محيبس في تصريح للمركز الخبري الوطني “NNC”، إن “الحوارات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “الخلافات حول مواد القانون قلصت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف النقاب عن المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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