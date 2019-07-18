يحيى كريم: غياب الجوائز المالية تقلل من قيمة الدوري العراقي

2019/07/18 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي احمد اكد عضو اتحاد الكرة يحيى كريم ان قرار تقليص فرق الدوري الممتاز لا يمكن أن يطبق لأنه سيظلم فرق المحافظات التي تمتلك جماهير وسيخدم فرق المؤسسات فقط التي بعضها لا تمتلك الجماهير والذين هم زينة دورينا.وأضاف كريم في تصريح ل sport now ان لجنة المسابقات عازمة على أن يكون الدوري المقبل

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