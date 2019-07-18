هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب جنوب غرب ايران

2019/07/18 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضربت هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر محافظة خوزستان جنوب غرب ايران فجر اليوم الخميس.وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 15 دقيقة من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (العاشرة و 45 دقيقة من مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).واضاف ان […]

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