ظريف: يجب ان نبيع نفطنا

2019/07/18 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، الدول الأوروبية إلى الايفاء بالتزاماتها بشأن اقامة علاقات تجارية طبيعية مع ايران، مؤكدا أنه تبيع بلاده النفط.وقال ظريف في تصريحات نقلتها “فارس” واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “بالرغم من وجود علاقات تجارية بين طهران وكل من روسيا والصين، إلا ان ذلك لا يكفي وعلى الدول الاوروبية […]

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