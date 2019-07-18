عمليات بغداد تنفي تحديدها دخول عجلات المواطنين الى منطقة اللطيفية

2019/07/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، التعهد الخطي الصادر من القوات الامنية في منطقة اللطيفية الخاص بتحديد دخول عجلات المواطنين الى المنطقة.

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