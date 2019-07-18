كشف أبرز نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسبب تعطيله

2019/07/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، أبرز نقاط الخلاف على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وسبب تعطيله منذ دورات برلمانية سابقة.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي ان “أهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية كأعضاء محكمة في الاتحادية”.وأضاف “تمت مناقشة قانون المحكمة

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