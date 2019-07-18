سلاح الجو التركي يقصف أهدافاً للعمال داخل العراق

2019/07/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، قيام سلاح الجو بقصف عدد من الأهداف التابعة لحزب العمال الكوردستاني في غارة داخل الاراضي العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، اليوم الخميس، إن سلاح الجوي التركي شنّ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة قنديل في العراق، بالتوازي مع عملية المخلب.

وأدت الغارة إلى تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة لحزب العمال.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب" في منطقة هاكورك بكوردستان العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إطلاق عملية "المخلب 2" ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق.

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك.

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