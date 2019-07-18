سلاح الجو التركي يدمر أهدافا في العراق

2019/07/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر سلاح الجو التركي عددا من الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني في غارة على شمالي العراق.

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