2019/07/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطفت مجموعة مسلحة النائبة بالبرلمان الليبي سهام سرقيوه، بعد مهاجمة منزلها في مدينة بنغازي شرقي البلاد، وكتب النائبة على صفحتها، غير الرسمية، على “فيسبوك”، قبل اختطافها: “مجموعة غوغائية أظن إنها تابعة لمليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي”.وتم اختطاف سرقيوه، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، حسبما ذكرت بوابة “الوسط” الليبية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختطاف نائبة ليبية من منزلها والمجلس الرئاسي يتحدث عن جهة مجهولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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