مؤسسة الشهداء تقيم حفلا لتوزيع المنحة العقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي

2019/07/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مؤسسة الشهداء وبالتعاون مع محافظ واسط ، الخميس، حفل توزيع المنح العقارية بين ذوي شهداء الحشد الشعبي كوجبة أولى من الذين يقع تاريخ استشهاد أبنائهم ٢٠١٤-٢٠١٥.وقال مدير مكتب الحشد في محافظة واسط غني هاشم عبيد الشمري ان “المنحة شملت ذوي الشهداء من ابناء الحشد من الذين وزعت لهم قطع أراضي سكنية بواقع ٧٣

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