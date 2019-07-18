تحقيق نزاهة البصرة تصدق أقوال مُتهمَينِ بجريمة الرشوة

2019/07/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، اليوم الخميس، أقوال متهمينِ اثنينِ الاول يعمل في شرطة ‏مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ ‏مالية "رشوة".

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فريق عمل من محققي هيئة النزاهة ‏بأشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكنوا من ضبط متهم متلبس بجريمة ‏الرشوة يعمل مفوض شرطة في مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة يمارس عمله في ميناء ام ‏قصر الشمالي وهو يتقاضى مبلغا مقداره (500) دولار امريكي من احد المخلصين الجمركيين‎".واضاف، ان" المحكمة نفسها صدقت اقوال متهم يعمل مفوضا في قسم الشرطة القضائية في ‏محافظة البصرة عن جريمة الرشوة بعدما طلب مبلغ مقداره ستون الف دولار امريكي واستلام ‏قسم من هذا المبلغ مقابل ادعائه بشمول احد المدانين والموقوف في سجن الناصرية وفقا احكام ‏المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، مدعيا بان لديه القدرة والتوسط على شموله بقانون العفو ‏المرقم 27 لسنة 2016‏‎"".وأشار إلى أن" المتهمين صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات ‏العراقي وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".‏انتهى..م.م

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