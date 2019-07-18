غضب عالمي بسبب تصرف غير مقبول من ترامب خلال لقائه الناشطة الايزيدية نادية مراد

2019/07/18 | 13:00

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بغداد اليوم - متابعة

تناولت صحف ومواقع عالمية، الخميس، 18 تموز، 2019، تفاصيل عن محادثة جرت بين الرئيس الاميركي دونالد...





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