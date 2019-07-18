عبد الرحمن رشيد: مشاركة الزوراء في البطولة العربية غير مؤكدة.. وعلاء عباس زورائي

2019/07/18 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي احمد – sport now أوضح المتحدث الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان كل ما يشاع من إنباء حول مشاركة الزوراء في البطولة العربية لا صحة لها و إدارة النادي لغاية الان لم تستلم كتاب رسمي من الاتحاد العربي أو الاتحادالعراقي فقط رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود هو من تحدث عن مشاركة الزوراء

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