2019/07/18 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على ثمانية متهمين بقضايا مخدرات بقضائي سوق الشيوخ وقلعة سكر.وذكر بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ تمكنت بالتعاون مع مفرزة شؤون امن الإفراد من القبض على المتهم (ر .ح .ج ) البالغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 متهمين بقضايا مخدرات في ذي قار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 متهمين بقضايا مخدرات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 متهمين بقضايا مخدرات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).