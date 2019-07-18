المخابرات العراقية تخترق خطوط داعش في دير الزور

2019/07/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفي عملية استثنائية من اختراق خطوط عصابات داعش في دير الزور بسوريا .وذكر الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة له على تويتر أنه ” في عملية استثنائية تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من اختراق خطوط عصابات داعش في محافظة ديرالزور بسوريا”.واضاف أن ” الجهاز تمكن من تنفيذ

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