2019/07/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع حادث مروري قبل ظهر اليوم الخميس على طريق عربت – تناجرو ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية.

وقالت مديرية مرور السليمانية في بيان اليوم ان الحادث اسفر عن تصادم 6 عجلات لعدم التزامهم بعليمات السلامة المرورية.

واوضح البيان ان الحادث تسبب بخسار مادية فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصادم 6 عجلات في حادث سير في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصادم 6 عجلات في حادث سير في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).