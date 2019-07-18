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تصادم 6 عجلات في حادث سير في السليمانية


تصادم 6 عجلات في حادث سير في السليمانية
2019/07/18 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ وقع حادث مروري قبل ظهر اليوم الخميس على طريق عربت – تناجرو ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية.

وقالت مديرية مرور السليمانية في بيان اليوم ان الحادث اسفر عن تصادم 6 عجلات لعدم التزامهم بعليمات السلامة المرورية.

واوضح البيان ان الحادث تسبب بخسار مادية فقط.

 

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