2019/07/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية، رزاق محيبس، اليوم الخميس، عن المواد الخلافية لقانون المحكمة الاتحاد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كشف النقاب عن المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كشف النقاب عن المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).