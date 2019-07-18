برلمان كردستان يشكل لجنة للتحقيق في هجوم اربيل

2019/07/18 | 13:40

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بغداد :سومر نيوز

قرر برلمان كردستان، الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية بشان حادثة الهجوم على فريق للقنصلية التركية في اربيل ، ...

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