2019/07/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الامريكي بأغلبية 332 صوتًا مقابل 95 صوتًا على عدم طرح اجراءات مساءلة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وصوتت غالبية الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين في الغرفة التشريعية بعدم النظر في الاجراء الذي رعاه النائب آل غرين (تكساس)، ولكن 95 ديمقراطيًا صوتوا لارساله الى اللجنة القضائية لابقائه ” على قيد الحياة “.وهذه هي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الامريكي يؤجل تصويتا لعزل ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الامريكي يؤجل تصويتا لعزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).