هولندا تطبّق حظر ارتداء النقاب الشهر المقبل

2019/07/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الخميس، أنه سيتم البدء بتطبيق حظر ارتداء النقاب في الاول من اغسطس المقبل، حيث سيتم تغريم الأشخاص الذين يرتدونه في المدارس والمستشفيات والمباني العامة 150 يورو (168 دولار).واوضح موقع (دتش نيور) الاخباري الهولندي انه يتعين الآن على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام ان يطلبوا من الاشخاص الذين […]

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