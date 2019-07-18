2019/07/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أبناء محافظة القنيطرة عن تضامنهم مع أهلنا في الجولان السوري المحتل ضد الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لمشروع “المرواح الهوائية” الذي يعتزم كيان الاحتلال تنفيذه لسرقة الأراضي وسلبها من أهالي الجولان مجددين ثقتهم بعودة الجولان إلى كنف السيادة الوطنية السورية.وخلال وقفة تضامنية اليوم أمام مبنى المحافظة في مدينة البعث ندد أبناء القنيطرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفة لأبناء القنيطرة تضامناً مع أهلنا الصامدين بالجولان السوري المحتل في وجه ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة لأبناء القنيطرة تضامناً مع أهلنا الصامدين بالجولان السوري المحتل في وجه ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة لأبناء القنيطرة تضامناً مع أهلنا الصامدين بالجولان السوري المحتل في وجه ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).