رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يلتقي سادن العتبة الرضوية المقدسة

2019/07/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان"، اليوم الخميس، سادن العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد "حجة الإسلام أحمد مروي"....

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