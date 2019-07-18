تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري

2019/07/18 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محكمة تحقيق النجف، الخميس، عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى (ماهر راضي) في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة بعد ان تقدم ذووه بشكوى الى المحكمة طالبين اتخاذ الإجراءات بحق القائمين على التحقيق.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “محكمة تحقيق النجف اتخذت إجراءات قانونية […]

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