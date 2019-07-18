طقس العراق: موجة حر قاسية تحملها

2019/07/18 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتسجل درجات الحرارة، ارتفاعًا طفيفًا ضمن أجواء صيفية اعتيادية، خلال حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تنتظر البلاد موجة حارة "قياسية" تستمر لعدة أيام مع نشاط لرياح "البوارح".

تنتظر البلاد موجة حر قياسية خلال الأسبوع المقبل تفوق فيها درجات الحرارة الـ 51 مئوية

في بغداد والمنطقة الوسطى تراوحت درجات الحرارة، اليوم الخميس 18 تموز/يوليو، بين 43–46 درجة مئوية، وفق بيان لهيئة الأنواء الجوية، فيما سجلت البصرة ارتفاعًا ملحوظًا عن يوم أمس بـ 49 درجة، وبفارق 11 درجة عن أدنى درجة مسجلة في عموم البلاد بـ 38 درجة مئوية في دهوك.

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طقس غير متوقع الأسبوع المقبل

وتشير بيانات الهيئة، إلى أن درجات الحرارة ستستمر على حالها يوم غد الجمعة في جميع مناطق البلاد، قبل أن ترتفع مجددًا مع مطلع الأسبوع المقبل وتستمر بالارتفاع حتى يوم الثلاثاء المقبل 23 تموز/يوليو.

جدول درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 18 تموز/يوليو

كما تبين معلومات كشف عنها متنبئون جويون، أن معطيات الخرائط الجوية تشير إلى تعرض منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ومن ضمنها العراق لموجة حر تستمر لعدة أيام، تبدأ بوادرها من يوم الأحد المقبل 21 تموز/يوليو، وتتعمق أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل قياسي لتسجل مناطق الجنوب والفرات الأوسط بين 49-53 درجة مئوية.

فيما يعود سبب هذا الارتفاع إلى تعمق المرتفع الجوي العلوي والذي يقوم بتكديس الهواء ونزوله إلى السطح على شكل كتل هوائية حارة ساخنة بفعل الإشعاع الشمسي وضعف التبريد السطحي نتيجة لتواجد المنخفض الحراري، مع توقعات بأن تستمر الموجة الحارة عدة أيام ويتركز تأثيرها على المنطقه الجنوبية أكثر من باقي مدن البلاد.

عزا مختصون الموجة المتوقعة إلى تعمق المرتفع الجوي العلوي والذي يقوم بتكديس الهواء ونزوله إلى السطح على شكل كتل هوائية ساخنة بفعل الإشعاع الشمسي

وتوقع المختصون، نشاطًا لـ "رياح بوارح" في مدن الوسط والفرات الأوسط والجنوب وبسرعة تتراوح بين 30 – 50 كم تزداد نشاطًا بشكل ملحوظ في مناطق ميسان ومحيطها لتصل إلى 80 كم وقد تثير الغبار والأتربة.

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