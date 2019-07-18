2019/07/18 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمانيا..



اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم

اعتقلت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا ودورين غرب ألمانيا،

رجلين وسط شبهات بأنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم.ونفذت الشرطة عمليات مداهمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس،

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الحملة جاءت بعد بلاغات تلقتها

قوات الأمن ضد أشخاص من "دوائر إسلامية" أعلنت أنهم يشكلون خطرا

محتملا على العامة.وقالت الشرطة إن التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين

في أطراف كولونيا، حيث بحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد

يتم التخطيط له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).