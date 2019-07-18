بسبب حرارة الجو.. اغرب حالة “فصل عشائري” يسجلها العراق شاهد بالفديو

2019/07/18 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال احد شيوخ العشائر، انه تم تسجيل اغرب حالة فصل عشائري في تأريخ العراق بسبب كلمة “الجو حار”.الفديو:

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