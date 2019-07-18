2019/07/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن عودة 308 نازحين خلال الأسبوع الماضي من مخيمات النزوح في المحافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “تم إعادة 308 نازحاً من مخيمات النزوح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة اكثر من 300 نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم وكالة خطوة برس.

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