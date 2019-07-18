2019/07/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس عن نشاطاتها الاسبوعية.وأورد بيان للمديرية تلقته “خطوة برس” أن “النشاطات الاسبوعية للمديرية تلخصت بما يأتي: اصدار 255 من شهادات عدم المحكومية.طلب معلومات للمواطنين 368.مطابقة قضايا بطبعات الاصابع 18.رفع بصمات من مسارح الجريمة 56.المبارزة المرفوعة من مسارح الجريمة 32

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأدلة الجنائية تعلن عن نشاطاتها الأسبوعية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأدلة الجنائية تعلن عن نشاطاتها الأسبوعية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأدلة الجنائية تعلن عن نشاطاتها الأسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).