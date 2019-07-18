2019/07/18 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الاعلام الرقمي ان شركة الفيسبوك كافأت الشاب العراقي “مؤمل احمد شكير”، بعد اكتشافه ثغرة جديدة في الفيسبوك.وفي هذا السياق، فقد اوضح المركز، ان الثغرة الجديدة تسمح للمخترق او المهاجم بالولوج لحساب شخص آخر او تغيير كلمة السر لديه او بريده الالكتروني من غير أن يصله اي إشعار من الشركة بحدوث تغيير في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تكافئ شابا عراقياً بعد اكتشافه ثغرة في الموقع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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