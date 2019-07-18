القضاء يتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى في النجف

2019/07/18 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت محكمة تحقيق النجف عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى {ماهر راضي} في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة بعد ان تقدم ذووه بشكوى الى المحكمة طالبين اتخاذ الإجراءات بحق القائمين على التحقيق.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت إجراءات قانونية وحققت في القضية منذ وفاة المتهم بعد أن تلقت طلباً بالشكوى بحق القائمين على التحقيق ومدير مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة من قبل والدة وزوجة المتهم المتوفى".ولفت البيان إلى ان "قاضي تحقيق محكمة النجف دون اقوال المشتكين وباشر بالإجراءات التحقيقية وامر باجراء الكشف على الجثة وربط تقرير تشريحي من قبل دائرة الطب العدلي لمعرفة ملابسات القضية".ونوه البيان الى ان "التقرير التشريحي للجثة الذي تقدمت به دائرة الطب العدلي سيكشف فيما اذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب من عدمه فضلاً عن الاجراءات التحقيقية التي تقوم بها المحكمة لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للمحاكم المختصة".وكانت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف نفت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب في سجون المحافظة ووفاة المتهم {ماهر راضي الرماحي} جراء التعذيب.فيما وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم، كما أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في الحادثة.انتهى

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