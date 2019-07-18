الدولار يكسر الجمود ويرتفع في بورصة الكفاح اليوم

2019/07/18 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1207 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و700 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5 ديناراً، أي 119 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.40 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 124.38 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 568.60 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1421.45 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 63.88 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.83 دولار.انتهى

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