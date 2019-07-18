2019/07/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zKthdfRgeAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي شداد الفارس - تظاهرات الحكمة المرتقبة ستكون الحجر الاساس لمفهوم المعارضة ولن تستهدف اي طرف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي شداد الفارس - تظاهرات الحكمة المرتقبة ستكون الحجر الاساس لمفهوم المعارضة ولن تستهدف اي طرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).