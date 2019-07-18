2019/07/18 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في بغداد.وذكر بيان للقيادة انه وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب المدائن تمكنت قوة من اعتقال متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة المدائن جنوبي بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض […]

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