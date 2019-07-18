2019/07/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق افاد مصدر محلي ،اليوم الخميس، بأن حريقاً التهم روضة العمارة في منطقة عواشة وسط محافظة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. حريق يلتهم روضة للاطفال في ميسان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. حريق يلتهم روضة للاطفال في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).