محافظ كربلاء يدعو الشركات الايطالية للاستثمار بالمحافظة ويؤكد: كربلاء لديها البيئة الامثل للاستثمار

2019/07/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميس، الشركات الايطالية للاستثمار بالمحافظةـ،مؤكداً كربلاء المقدسة لها من العوامل والمقومات الكبيرة التي تؤهلها ان تكون البيئة الامثل للاستثمار.وقال مكتب الخطابي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "الاخير استقبل السفير الايطالي في العراق برونو انطونيو باسكونيو وبحضور نائب رئيس المجلس جنان الوزني واعضاء مجلس المحافظة ناصر الخزعلي وصفاء ال نصر الله".

واكد الخطابي خلال اللقاء، ان "كربلاء المقدسة لها من العوامل والمقومات الكبيرة التي تؤهلها ان تكون البيئة الامثل للاستثمار"، مبيناً، ان "الاستقرار الامني الكبير والذي كانت نتائجه برفع عدد كبير من السيطرات الامنية بالاضافة الى اعداد الزائرين والمتزايدة سنويا بالاضافة الى دعم الحكومة المحلية الكامل للشركات المستثمرة وتقديم التسهيلات بشكل كامل لها كلها تجتمع لتكون محافظة كربلاء المقدسة البيئة الامثل للاستثمار".

وتابع البيان، ان "محافظ كربلاء قدم الدعوة للشركات الايطالية للعمل والاستثمار في المحافظة سواء على المستوى الصناعي او الصحي وغيرها من المفاصل".

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