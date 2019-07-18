إطلاق 180 مليون إصبعية من الأسماك العراقية في المسطحات المائية

2019/07/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن اطلاق قرابة 180 مليون اصبعية من الاسماك العراقية في المسطحات المائية.وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، انها "قامت وضمن خطتها الرامية إلى تكثير وزيادة الأسماك المحلية ذات الأنواع والأصناف الجيدة الى اطلاق ما يقارب من 180 مليون اصبعية في مختلف المسطحات المائية والمياه الداخلية والاهوار والسدود، وما يقارب 8 مليون إصبعية من البني في أهوار الوسط والجنوب وسدة الكوت بغية إعادة وتنمية نشاط الثروة السمكية وتعزيز المخزون السمكي وتوفير الأسماك للصيادين".واضافت الوزارة ان "الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية منها مشروع محمية الرضوانية لإنتاج وتكثير الأسماك المحلية من (الشبوط والبني والكطان) للمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض والصيد الجائر، فيما تواصل الوزارة دعم المربين، فضلاً عن توفيرها المواد الأولية والأعلاف المدعومة بنسبة 45 ـ 50 %".

وتسعى وزارة الزراعة الى اعادة الحياة في الاهوار من خلال اطلاق يرقات اسماك الكارب لزيادة الثروة السمكية في مناطق تواجدها في الاهوار.

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