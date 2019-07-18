الفن التشكيلي : ريشة تخــــط الهمسات

2019/07/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروة حسن الجبوري

عندما يعزف الفنان التشكيلي معزوفته على قطعة قماش فيخرج التناسق المزدوج بين ألوانه وأفكاره فتكون لوحة جميلة تسر الناظرين وتسرق عيونهم قبل قلوبهم، حديثنا اليوم مع فنانة عرفت بجمال أعمالها فتعرفوا معنا أعزائي القراء على هذه الفنانة..



الاسم الثلاثي والمهنة - شيماء حاتم، المهنة، فنانة تشكيلية ومدرس مادة الاتكيت والتربية الفنية.

الانطلاقة نحو العمل متى كانت وكيف كانت؟- منذ سنوات، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت في سنة ٢٠١٥

س/..



هل تواجهين صعوبات في العمل من قبل العائلة والمجتمع؟ لا، بالعكس عائلتي أول المشجعين الذين كانوا ودائماً يطمحون أن أكون الأفضل، ولا المجتمع أيضا فبالعكس المجتمع يسمح لكل الأفراد الخوض بالعمل وبجميع المجالات، ودائماً يفتخر بالمميز، والمستمر في الإبداع في أي مجال.س/ المرأة العراقية كيف قدمت نموذج للعمل الانساني في العالم العربي برأيك؟برأيي المرأة العراقية قدمت الكثير للمجتمع بذكائها، بصبرها، بمحاربتها الظروف الصعبة، ودائماً هي نموذج حي للنجاح ومثال مميز للمجتمع العربي.

س/ ما هي هوايتك وكيف تمارسيها؟.هوايتي الأساسية.



الفن بكل أنواعه، والإطلاع.



أما ممارسته فإني أتحدى الوقت حتى أمارس هوايتي وبقدر الإمكان أوفر الوقت لذلك.

س/ مواقع التواصل الاجتماعي هل خدمت المرأة العراقية في إيصال صوتها؟أكيد، خدمت وبشكل ملحوظ خصوصا بالفترة الأخيرة فهي وسيلة ذات حدين لكن لمن يستعملها بطريقة صحيحة تعبر عن الرأي والرأي الآخر وتوصل صوتها بكل شفافية

س / فريق نساء الغد ماذا يعني لك؟ هل ساهم في تطوير المجتمع؟-- فريق نساء الغد أحتاج وقت طويل حتى أتمكن من الحديث عنه، بالنسبة لي أشعر أنني تقدمت خطوة في حياتي لأني كنت جزء من هذا الفريق حيث تطور بشكل واسع وملحوظ وبوقت قياسي، وكلما ارتفعت ثقافة المرأة تطور المجتمع وهذا بالضبط ماينطبق على نساء الغد.

س/ رسالة إلى المرأة العراقية من مدربة الفريق؟رسالتي دائماً واضحة، دافعي عن موهبتك وقاتلي الظروف حتى تثبتين نفسك بالمجتمع لأن المرأة برأيي كل المجتمع وليس نصفه.

- ماهي الورش أو الدورات التي شاركتي بها؟ في الفترة الأخيرة شاركت بمهرجان دولي اسمه مهرجان الإبداع الدولي اوتنابشتم.



وذلك بسبب الاستمرار والتطور الملحوظ بأعمالي والتجديد بالإضافة إلى تكريمي بمنتدى أدب من الجالية العراقية المقامة في لندن عن عمل ميزان العدالة والقادم أجمل بإذن الله لنصنع الجمال والحب في الأعمال.



ولديّ مشاركات قريباً في مهرجانات مهمة وبإذن الله قريباً سيصبح عملي ليس فقط مدربة، لا، بل سأكون مدربة وصاحبة مشروع مُقام على الواقع، لتكملة الحلم بمساعدة وتطوير المرأة بالمجتمع.

س/ ماهي لغة الألوان التي تستخدمها شيماء في الرسم؟لا أعتمد لغة معينة بالألوان لأن كل الألوان وكل شيء بالنسبة لي هو فن الألوان.س/ أهم فنان تشكيلي لديك؟اهم فنان تشكيلي والقريب هو جواد سليم، وفائق حسن، وزها حديد، رغم انها مهندسة لكنها أعطت للهندسة فن خاص وجمال وروح خاصة بها.

س/ كيف تنسقين الألوان فيما بينها في لوحة ؟ أنسق الألوان حسب موضوع اللوحة وكذلك حسب الروح التي اوظفها في اللوحة فأنا لدي علاقة حب مع كل عمل أو لوحة أقوم بها لذلك أعمالي بسيطة لكنها تحمل روح.

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