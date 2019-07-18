المشاط : القطاع الخاص ‭‬محرك ‬التنمية‭‬ وعلى الحكومة إطلاق تسهيلاته

2019/07/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - علي كريم

شدد عضو مجلس الاعمال الاقتصادي العراقي باقر المشاط ، على ضرورة الالتفات الحكومي للقطاع الخاص".واوضح المشاط في بيان صحفي اليوم، ان القطاع الخاص‭‬ هو‬ محرك ‬التنمية‭‬ الاقتصادية ويحقق‭ ‬الرفاه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭ ‬للبلد‭ ‬".وأشار إلى أن"الدولة العراقية عليها‬ إطلاق تسهيلات‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لمساندة لأكثر‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬داخل الاقتصاد الوطني"‭.‬ولفت المشاط إلى أن"مبادرة‭ ‬الترليون‭ ‬دينار‭ ‬للمشاريع‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬محاولة‭ ‬إصلاح‭ ‬من‭ ‬الأسفل‭ ‬الى‭ ‬الأعلى‭ ‬لخلق‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المرتجى‭ ‬".ويضيف :يبقى هناك‭ ‬الكثير‭ ‬الواجب‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬العقل‭ ‬الجمعي‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬خلق‭ ‬الثروة‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬ذاتيا‭ ‬وأن‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قطاع‭ ‬خاص‭ ‬فرصة‭ ‬للكسب‭ ‬المشروع والرقي‭ ‬في‭ ‬أخلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬والنزاهة‭.

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