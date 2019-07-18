المشاط : القطاع الخاص ‭‬محرك ‬التنمية‭‬ وعلى الحكومة إطلاق تسهيلاته

شدد عضو مجلس الاعمال الاقتصادي العراقي باقر المشاط ، على ضرورة الالتفات الحكومي للقطاع الخاص".واوضح المشاط في بيان صحفي اليوم، ان القطاع الخاص هو محرك التنمية الاقتصادية ويحقق الرفاه الاقتصادي المنشود للبلد ".وأشار إلى أن"الدولة العراقية عليها إطلاق تسهيلات للقطاع الخاص لمساندة لأكثر شركات القطاع العام داخل الاقتصاد الوطني".ولفت المشاط إلى أن"مبادرة الترليون دينار للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي محاولة إصلاح من الأسفل الى الأعلى لخلق القطاع الخاص المرتجى ".ويضيف :يبقى هناك الكثير الواجب عمله في توعية العقل الجمعي في إمكانية خلق الثروة وفرص العمل ذاتيا وأن في خلق قطاع خاص فرصة للكسب المشروع والرقي في أخلاق الخدمة والنزاهة.
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