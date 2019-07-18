القبض على متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في بغداد

2019/07/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب المدائن، تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة المدائن جنوبي بغداد”.واضافت، ان “قوة […]

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