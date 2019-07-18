الزبيدي يتحدث عن “دولة اقليمية” تمول عمليات لاستهداف سفارات دول وامن محافظات العراق

2019/07/18 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ذكر القيادي في المجلس الأعلى باقر الزبيدي ، اليوم الخميس، دولة اقليمية منذ اكثر من شهرين تمول عمليات لاستهداف سفارات دول وامن محافظات العراق.وقال الزبيدي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان عودة على الامن المفقود في اربيل خلال اليومين الماضيين اخرها تفجير مخزن للاعتدة واغتيال عدد من الدبلوماسيين الاتراك في وضح النهار هذه جريمة ...

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